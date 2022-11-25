В апреле 2023 года стартует эксперимент по доставке импортных товаров через «бондовые» склады

С 1 апреля 2023 года начинается эксперимент по ввозу в Россию товаров e-commerce через таможенные («бондовые») склады. Он продлится до 1 апреля 2024 года.

Участвовать будут Минфин, Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, Росаккредитация и «Почта России».

Партии зарубежных товаров будут хранить на таможенных складах, а единичные посылки до покупателя доставит почта.

«Таким образом, время от момента заказа до момента получения товара значительно сократится», – сообщает Минэкономразвития.

Сейчас подобный порядок ввоза товаров не прописан ни в таможенном праве, ни в документах ЕАЭС. Поэтому Совет ЕАЭС запускает эксперимент с «бондами» во всех государства-членах Союза.

В 2024 году решат, отказаться ли от такой схемы импорта или же внести изменения в документы.