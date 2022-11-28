IT-компания для льгот учитывает доходы от программ, разработанных другой фирмой из одной группы компаний

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

В состав профильных идут доходы от реализации программ для ЭВМ и баз данных, которые разработаны, адаптированы или модифицированы (п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК):

самой IT-организацией;

лицом, входящим в одну группу лиц с этой организацией.

Такое ПО считается собственным.

Лицо, входящее в одну группу лиц с IT-компанией, это: лицо, которое прямо участвует в данной организации;

лицо, в котором прямо участвует данная организация;

лицо, в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо, и доля участия во всех случаях составляет более 50%.

При этом в расчет доли доходов включаются доходы, полученные только самим налогоплательщиком.

То есть можно продавать права на программы, над которыми трудились другие компании из группы. Но это не значит, что можно учитывать доходы этих других лиц.

Доходы IT-компания учитывает только свои.