Налог на прибыль

Компенсация за изъятую недвижимость входит в базу по налогу на прибыль за минусом остаточной стоимости

В статье 251 НК не поименованы доходы в виде компенсации за изъятую у организации недвижимость. Значит, такие доходы облагаются налогом на прибыль.

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Об этом сообщает Минфин в письме от 07.11.2022 № 03-03-06/1/107725.

При этом базу по налогу на прибыль можно уменьшить на остаточную стоимость этого объекта недвижимости, а также на расходы, связанные с такой операцией.

Если компенсация не больше, чем такие расходы, то базы по налогу на прибыль вообще не возникает. То есть, налога не будет. А раз его не будет, то средства на уплату налога на прибыль не должны включаться в сумму компенсации, заявляет Минфин.

Кстати, ранее ВАС заявлял, что законодателем не предусмотрено включение в сумму возмещения за изъятый для госнужд участок налога на прибыль. Поэтому взимание налога с суммы возмещения нарушало бы принцип полного возмещения, определенный законодателем для таких случаев.

На это решение суда ссылается ФНС в письме от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@.

Минфин в разное время высказывал разное мнение относительно налога за изъятое имущество. Смотрите таблицу с письмами Минфина и ФНС на эту тему.

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