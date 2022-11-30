НДФЛ

Если семья с двумя детьми продаст две маленьких квартиры и купит одну большую, НДФЛ не будет

Семья с 2 детьми может продать квартиру без НДФЛ при любом сроке владения. Но есть ряд условий. Одно из них – покупка «более лучшей» квартиры взамен проданной.

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Новая квартира должна быть больше по площади или дороже по кадастровой стоимости.

То есть, происходит сравнение жилых помещений по их общей площади или по их кадастровой стоимости.

При этом сравниваются показатели каждого проданного жилья.

Площадь проданных квартир не суммируется. Проверка идет отдельно в отношении каждой проданной квартиры.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2022 № 03-04-05/103745.

Например, можно продать две квартиры по 30 м2, а купить одну площадью 40 м2. Новая квартира будет больше каждой из двух проданных. Значит, условие для льготы по НДФЛ соблюдается.

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