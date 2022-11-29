НДС

Советы по инвестициям не облагаются НДС, даже если с клиентами нет брокерского договора

Инвестиционные советники освобождены от НДС. Оказывать такие инвестиционные услуги могут, в том числе, брокеры. Причем как своим, так и чужим клиентам.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 05.10.2022 г. № 03-07-07/96201.

Для освобождения от НДС по пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК, инвестуслуги должны входить в перечень из постановления Правительства от 31.08.2013 № 761.

В частности, свободны от НДС консультационные услуги в отношении ценных бумаг и услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты.

Есть условие – такие услуги непосредственно связаны с услугами, которые оказываются брокером в рамках лицензируемой деятельности.

Если компания ведет брокерскую деятельность и включена в единый реестр инвестиционных советников, то она не платит НДС с консультаций как своим клиентам, так и клиентам иных профучастников рынка ценных бумаг.

В реестре инвестиционных советников сейчас 210 компаний и ИП.

Кстати, инвестиционным советникам хотят дать право на применение УСН. Разработан такой законопроект. Сейчас они могут применять только ОСНО.

Применять УСН смогут те инвестсоветники, которые только консультируют и не ведут иную профдеятельность на рынке ценных бумаг.

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