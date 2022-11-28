Трудовые отношения

Сотрудникам после мобилизации предложат особые условия и психологическую помощь

Демобилизованным сотрудникам готовы предложить помощь психолога, услуги коучей, дополнительные выходные и медицинские услуги.

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Работодатели считают, что людям после мобилизации нужна психологическая помощь. К такому выводу пришли «РБК» по результатам опроса.

За то, чтобы запустить особые социальные программы, проголосовали 47% опрошенных. 49% работодателей поддержали идею, но уточнили, что надо отдельно рассматривать каждый случай. Только 1% считает, что помощь демобилизованным не нужна.

Большинство работодателей отмечают, что в программу важно включить помощь психолога (76%) и дополнительные медицинские услуги по запросу (58%). Половина включила бы в программу пост-военной реабилитации более гибкий рабочий график. 45% готовы предложить сотрудникам после мобилизации отпуск в санатории, специальную страховку (41%), а также тренинги, консультации коучей и дополнительные выходные дни.

20% работодателей готовы признать возможные осложнения после мобилизации невидимой инвалидностью – хроническим заболеванием без внешних признаков, которое серьезно влияют на жизнь человека. 78% опрошенных не знают, что такое невидимая инвалидность, и только 3% работают с такими людьми.

Во время собеседования 31% работодателей спрашивают об особенностях или ограничениях кандидатов, 30% не интересуются состоянием будущего сотрудника, а 26% полагают, что соискатели сами должны сообщать о специальных условиях труда.

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