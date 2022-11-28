Банк «Точка» выпустил керамическое кольцо для оплаты покупок

Кольцом можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. Расплачиваться им можно и онлайн – для этого в интернет-магазине нужно ввести реквизиты.

Украшение привязано к банковскому счету: все операции отразятся в интернет-банке и приложении.

Пополнить баланс можно переводом по СБП или по реквизитам и в банкоматах любых банков.

Кольцо работает на базе платежной системы «Мир» – расплатиться им можно во всех регионах России и в некоторых странах, где принимают карты «Мир».

Аксессуар сделан из керамики, он не царапается, не боится воды и не требует заряда.

Кстати, платежные кольца есть также у «Альфа-банка» и «Россельхозбанка».