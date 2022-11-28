Предельная база по взносам в 2023 году будет 1 917 000 рублей

Опубликовано постановление Правительства от 25.11.2022 № 2143.

В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

Новую формулу расчета предельной базы недавно прописали в НК: средняя зарплата по России х 12×2,3.

Средняя зарплата на 2023 год запланирована в сумме 69 452 руб.

Сначала хотели считать предельную базу по другой формуле: база по ОПС на 2022 год х к-т роста средней зарплаты по стране. Если бы применили эту формулу, то база была бы 1 565 000×1,087 = 1 701 000.

Но в итоге приняли менее выгодный для бизнеса вариант.

Пример роста взносов из-за новой предельной базы , единого тарифа и предельной базы смотрите здесь.

Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете. Подробно об этом мы рассказывали здесь.