🚩 Изменения, которые заработают в декабре 2022 года

С 1 декабря:
- Заявление о постановке на налоговый учет можно направить в электронной форме через портал госуслуг. Аналогичным способом перешлют свидетельство о постановке.
- Тарифы ЖКУ вырастут.
- Госорганы обязаны вести паблики в соцсетях.
- При обращении в больницы и поликлиники больше не понадобится показывать бумажный полис ОМС: этот документ перейдет в цифровой формат.
- В многоквартирных новостройках можно строить хаммамы и инфракрасные кабины. Бани и сауны по-прежнему запрещены.
С 26 декабря:
- Заработает единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, оператор – Минэкономразвития.
С 31 декабря:
- Российским региональным брендам упростят выход на зарубежные рынки, снизив издержки при международной регистрации наименований мест происхождения товаров.