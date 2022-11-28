Обзор налоговых новостей

🚩 Изменения, которые заработают в декабре 2022 года

Встать на налоговый учет можно будет через госуслуги, с любым госорганом – связаться через соцсети, а в квартирах разрешат строить хаммамы.

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С 1 декабря:

  • Заявление о постановке на налоговый учет можно направить в электронной форме через портал госуслуг. Аналогичным способом перешлют свидетельство о постановке.
  • Тарифы ЖКУ вырастут.
  • Госорганы обязаны вести паблики в соцсетях.
  • ​При обращении в больницы и поликлиники больше не понадобится показывать бумажный полис ОМС: этот документ перейдет в цифровой формат.
  • В многоквартирных новостройках можно строить хаммамы и инфракрасные кабины. Бани и сауны по-прежнему запрещены.

С 26 декабря:

С ​31 декабря:

  • Российским региональным брендам упростят выход на зарубежные рынки, снизив ​издержки при международной регистрации наименований мест происхождения товаров.
Информационные технологии

Появился сервис для производственных компаний, через который можно прогнозировать спрос на товары

Сбер разработал сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ретейле», в который встроена модель искусственного интеллекта. Она определяет оптимальный объем товаров для каждого магазина или ожидаемый спрос от дистрибьюторов.

Повышение квалификации

Налог на прибыль

Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт

Добровольно сменить упрощёнку на общий режим можно только с начала года, а если нарушить правила применения спецрежима – перейти на ОСНО придётся с начала квартала. Читайте подробную пошаговую инструкцию, которая поможет сменить упрощённый режим налогообложения на общий и ничего не упустить.

Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт
Кадровые документы

Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Обычно приказ о внесении изменений в штатное расписание выпускают, если требуется корректировка существующего документа. Рассказываем, в каких ситуациях придется подготовить такое распоряжение, как его правильно составить, и показываем актуальные образцы.

Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Мероприятия

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Малый и средний бизнес

Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут

Налоговики охотно используют любую информацию о компании, чтобы доначислить налоги. И не особо важно, откуда и как эта информация поступила. Но гораздо менее охотно учитывают данные, которые работают в пользу организации. Дальневосточные арбитры указали, что так делать нельзя.

Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут
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