❗ Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу

Опубликован приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н с особенностями проведения СОУТ.
Новая форма проведения СОУТ доступна микробизнесу из ряда отраслей. Среди них, в том числе:
- IT;
- риэлторы;
- страховщики;
- бухгалтерский бизнес;
- реклама;
- образование;
- библиотеки.
Если в компании есть рабочие места, по которым есть право на досрочную пенсию, или ранее выявлены вредные условия, то проводить СОУТ надо будут по-старому – с привлечением специальной фирмы.
Если вредных условий не выявлено, можно подать в Роструд декларацию по СОУТ. То есть, произойдет самодекларирование.
К декларации надо приложить копию проверочного листа.
Образцы чек-листа и декларации приведены в приказе.
Новые правила заработают с 1 марта 2023 года.