Спецоценка (СОУТ)

❗ Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу

Ввели самодекларирование по СОУТ. Бизнес будет проводить спецоценку сам у себя без привлечения сторонних фирм. Работодатель вместе с работниками заполнит проверочный лист. В этом чек-листе 27 вопросов.

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Опубликован приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н с особенностями проведения СОУТ.

Новая форма проведения СОУТ доступна микробизнесу из ряда отраслей. Среди них, в том числе:

  • IT;
  • риэлторы;
  • страховщики;
  • бухгалтерский бизнес;
  • реклама;
  • образование;
  • библиотеки.

Если в компании есть рабочие места, по которым есть право на досрочную пенсию, или ранее выявлены вредные условия, то проводить СОУТ надо будут по-старому ­­– с привлечением специальной фирмы.

Если вредных условий не выявлено, можно подать в Роструд декларацию по СОУТ. То есть, произойдет самодекларирование.

К декларации надо приложить копию проверочного листа.

Образцы чек-листа и декларации приведены в приказе.

Новые правила заработают с 1 марта 2023 года.

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