🎲 Бухгалтеры гадают про НДФЛ с аванса за декабрь

Бухгалтеры строят свои догадки на эту тему, предлагают варианты развития событий.

В частности, обсуждение идет на нашем форуме.

Возможны разные варианты.

Вариант № 1

НДФЛ с аванса за декабрь исчислить 31.12.2022. Удержать при выплате второй части зарплаты в январе.

Срок уплаты – на следующий день после выплаты зарплаты.

Аванс и НДФЛ с него включить в 6-НДФЛ за 2022 год.

Вариант № 2

НДФЛ с аванса за декабрь исчислить и удержать сразу при выплате в декабре, так как об этой проблеме известно заранее.

Срок уплаты – на следующий день после выплаты аванса.

Аванс и НДФЛ с него включить в 6-НДФЛ за 2022 год.

Вариант № 3

НДФЛ со всей зарплаты за декабрь исчислить в январе при выплате второй части зарплаты.

Срок уплаты – 30.01.2023.

Всю зарплату за декабрь (включая аванс) и НДФЛ с нее включить в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

О том, что зарплата за вторую половину декабря, выплаченная в январе, будет доходом января, ФНС сообщила в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

А какой вариант вам кажется наиболее правильным?