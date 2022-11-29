Мужчина восстанавливает военный билет. Бухгалтеры гадают, как его без документа принять на работу

Коллеги накидывали варианты оживленно, но с задачей справились слабо:

«Если ИП на УСН то вообще можно не заморачиваться. ИП не сдают отчетность в военкоматы».

«Пусть устроится самозанятым».

«Берите без военного – вам принципиально?»

«Оформите с испытательным сроком на два месяца, не принесет военник – уволите».

Вопрос обсуждали в этом чате. И сразу, скажем, решение так и не нашли. Поэтому вопрос мы адресовали Ольге Косиновой, руководителю практики Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Завтра она проведет вебинар о воинском учете в организации.

Программа обширная, среди тем:

обязательные документы: что необходимо иметь кадровой службе, чтобы соответствовать требованиям законодательства.

порядок взаимодействия с военкоматами. Как выстроить работу с военными комиссариатами.

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