Мужчина восстанавливает военный билет. Бухгалтеры гадают, как его без документа принять на работу

Коллеги накидывали варианты оживленно, но с задачей справились слабо:
- «Если ИП на УСН то вообще можно не заморачиваться. ИП не сдают отчетность в военкоматы».
- «Пусть устроится самозанятым».
- «Берите без военного – вам принципиально?»
- «Оформите с испытательным сроком на два месяца, не принесет военник – уволите».
Вопрос обсуждали в этом чате. И сразу, скажем, решение так и не нашли. Поэтому вопрос мы адресовали Ольге Косиновой, руководителю практики Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Завтра она проведет вебинар о воинском учете в организации.
Программа обширная, среди тем:
- обязательные документы: что необходимо иметь кадровой службе, чтобы соответствовать требованиям законодательства.
- порядок взаимодействия с военкоматами. Как выстроить работу с военными комиссариатами.
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