Вебинары для бухгалтеров

Мужчина восстанавливает военный билет. Бухгалтеры гадают, как его без документа принять на работу

В «Красном уголке бухгалтера» – мозговой штурм. Коллеги обсуждают, как устроить на работу мужчину, у которого на руках нет военника: военкоматы пинают из одного в другой вторую неделю.

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Мужчина восстанавливает военный билет. Бухгалтеры гадают, как его без документа принять на работу
Иллюстрация: Thirdman/pexels

Коллеги накидывали варианты оживленно, но с задачей справились слабо:

  • «Если ИП на УСН то вообще можно не заморачиваться. ИП не сдают отчетность в военкоматы».
  • «Пусть устроится самозанятым».
  • «Берите без военного – вам принципиально?»
  • «Оформите с испытательным сроком на два месяца, не принесет военник – уволите».

Вопрос обсуждали в этом чате. И сразу, скажем, решение так и не нашли. Поэтому вопрос мы адресовали Ольге Косиновой, руководителю практики Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Завтра она проведет вебинар о воинском учете в организации.

Программа обширная, среди тем:

  • обязательные документы: что необходимо иметь кадровой службе, чтобы соответствовать требованиям законодательства.
  • порядок взаимодействия с военкоматами. Как выстроить работу с военными комиссариатами.

Записывайтесь на вебинар сегодня, перед началом пришлем ссылку. Вебинар бесплатный.

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