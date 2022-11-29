⏰ График отпусков на 2023 год надо утвердить до 16 декабря

Всегда помните, что у отдельных работников есть право использовать ежегодный отпуск по своему желанию. Это, к примеру, работники в возрасте до 18 лет или работники-совместители, работники, воспитывающие детей с инвалидностью.

В графике отпусков отражают не только ежегодные основные оплачиваемые отпуска, но также дополнительные оплачиваемые отпуска и отпуска, не использованные в текущем году, которые были перенесены на другой год.

Все особенности составления графика отпусков на следующий год будем обсуждать 1 декабря.

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