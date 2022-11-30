Глава Счетной палаты Кудрин досрочно покинул свой пост

Совет Федерации принял постановление о досрочном освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщает «РБК».

Его место планирует занять вице-спикер Госдумы Александр Жуков. В ближайшее время Совфед рассмотрит кандидатов на пост главы Счётной палаты. Соответствующий список предложат президенту РФ до конца текущего года.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», – сообщил Алексей Кудрин в своем телеграм-канале.

Теперь Алексей Кудрин будет работать в крупных проектах частного бизнеса. Ранее мы писали, что Кудрин планирует возглавить новую материнскую компанию «Яндекса». Это косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Алексей Леонидович, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ „Яндекса“ [попадать] с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», – пожелала Валентина Матвиенко.

Напомним, что для российских активов «Яндекса» создадут новое юрлицо, в котором Кудрин займет «некую должность» (какую, пока не решено). Также у него будет 5% акций компании. 2% предоставят сразу, а остальные через какое-то время.