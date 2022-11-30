УСН

Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка

По уплате налога по УСН за 2021 год и аванса за 1 квартал 2022 года бизнесу из ряда отраслей дали отсрочку и рассрочку. Срок сдвинули на 6 месяцев и разрешили платить частями по 1/6 в месяц. Сегодня подошел срок оплаты.

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Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка
Иллюстрация: Anete Lusina/pexels

Кому дадут отсрочку по уплате УСН – смотрите в нашей таблице.

Кроме того, проверить свое право на рассрочку можно в сервисе ФНС.

Если вы воспользовались этой мерой поддержки и не платили налог в старые сроки, смотрите в нашей таблице, когда надо заплатить налог.

 

Налог за 2021 год

Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года

Организации

ИП

Старый срок уплаты

31.03.2022

04.05.2022

25.04.2022

Новый срок уплаты

30.09.2022

31.10.2022

25.10.2022

Когда фактически надо платить

31.10.2022 – 1/6

30.11.2022 – 1/6

31.12.2022 – 1/6

31.01.2023 – 1/6

28.02.2023 – 1/6

31.03.2023 – 1/6

30.11.2022 – 1/6

31.12.2022 – 1/6

31.01.2023 – 1/6

28.02.2023 – 1/6

31.03.2023 – 1/6

02.05.2023 – 1/6

30.11.2022 – 1/6

31.12.2022 – 1/6

31.01.2023 – 1/6

28.02.2023 – 1/6

31.03.2023 – 1/6

02.05.2023 – 1/6

Если вы уплатили налог в старые сроки, сейчас он числится в переплате, которая будет постепенно уходить по мере наступления новых сроков уплаты.

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