Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка

Кому дадут отсрочку по уплате УСН – смотрите в нашей таблице.
Кроме того, проверить свое право на рассрочку можно в сервисе ФНС.
Если вы воспользовались этой мерой поддержки и не платили налог в старые сроки, смотрите в нашей таблице, когда надо заплатить налог.
Налог за 2021 год
Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года
Организации
ИП
Старый срок уплаты
31.03.2022
04.05.2022
25.04.2022
Новый срок уплаты
30.09.2022
31.10.2022
25.10.2022
Когда фактически надо платить
31.10.2022 – 1/6
30.11.2022 – 1/6
31.12.2022 – 1/6
31.01.2023 – 1/6
28.02.2023 – 1/6
31.03.2023 – 1/6
30.11.2022 – 1/6
31.12.2022 – 1/6
31.01.2023 – 1/6
28.02.2023 – 1/6
31.03.2023 – 1/6
02.05.2023 – 1/6
30.11.2022 – 1/6
31.12.2022 – 1/6
31.01.2023 – 1/6
28.02.2023 – 1/6
31.03.2023 – 1/6
02.05.2023 – 1/6
Если вы уплатили налог в старые сроки, сейчас он числится в переплате, которая будет постепенно уходить по мере наступления новых сроков уплаты.