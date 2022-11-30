Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка

Кому дадут отсрочку по уплате УСН – смотрите в нашей таблице.

Кроме того, проверить свое право на рассрочку можно в сервисе ФНС.

Если вы воспользовались этой мерой поддержки и не платили налог в старые сроки, смотрите в нашей таблице, когда надо заплатить налог.

Налог за 2021 год Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года Организации ИП Старый срок уплаты 31.03.2022 04.05.2022 25.04.2022 Новый срок уплаты 30.09.2022 31.10.2022 25.10.2022 Когда фактически надо платить 31.10.2022 – 1/6 30.11.2022 – 1/6 31.12.2022 – 1/6 31.01.2023 – 1/6 28.02.2023 – 1/6 31.03.2023 – 1/6 30.11.2022 – 1/6 31.12.2022 – 1/6 31.01.2023 – 1/6 28.02.2023 – 1/6 31.03.2023 – 1/6 02.05.2023 – 1/6 30.11.2022 – 1/6 31.12.2022 – 1/6 31.01.2023 – 1/6 28.02.2023 – 1/6 31.03.2023 – 1/6 02.05.2023 – 1/6

Если вы уплатили налог в старые сроки, сейчас он числится в переплате, которая будет постепенно уходить по мере наступления новых сроков уплаты.