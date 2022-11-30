IT-компании получают отказы в аккредитации из-за ошибок в бланке на раскрытие налоговой тайны

По профильным Телеграм-каналам рассылают пояснения по такой ситуации.

Иногда компании прикладывают к заявлению на аккредитацию само согласие на раскрытие налоговой тайны, а надо приложить квитанцию о сдаче такого согласия в ФНС.

Кроме того, зачастую согласия неправильно заполнено.

Самая частая ошибка – некорректно указанный срок действия согласия. Часто ошибки в указании кода сведений.

Напомним, период должен быть 2021 – 2023, код – 20009.

В случае некорректного указания кода налоговики в принципе не могут найти такое согласие по запросу Минцифры и компания получает отказ.

Инструкция по заполнению формы – здесь.

Остальные условия аккредитации смотрите в нашей таблице.