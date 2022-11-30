IT-компании получают отказы в аккредитации из-за ошибок в бланке на раскрытие налоговой тайны

По профильным Телеграм-каналам рассылают пояснения по такой ситуации.
Иногда компании прикладывают к заявлению на аккредитацию само согласие на раскрытие налоговой тайны, а надо приложить квитанцию о сдаче такого согласия в ФНС.
Кроме того, зачастую согласия неправильно заполнено.
Самая частая ошибка – некорректно указанный срок действия согласия. Часто ошибки в указании кода сведений.
Напомним, период должен быть 2021 – 2023, код – 20009.
В случае некорректного указания кода налоговики в принципе не могут найти такое согласие по запросу Минцифры и компания получает отказ.
Инструкция по заполнению формы – здесь.
Остальные условия аккредитации смотрите в нашей таблице.