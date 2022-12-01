Первичные документы

Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале

Путевой листа автомобиля может быть не только бумажным, но и электронным. Это отразили в правилах оформления.

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Принят приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. Документ заработает с 1 марта 2023 года.

В документе прописан состав реквизитов, которые должны быть в путевом листе.

Смотрите в нашей таблице, что это за сведения и какую информацию они должны включать

Сведения

Что включают

Срок действия путевого листа

  • дата начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован
Лицо, оформившее путевой лист

 1) Для юрлица:

  • полное наименование;
  • адрес;
  • номер телефона;
  • ОГРН.
 

2) Для ИП:

  • ФИО;
  • адрес;
  • номер телефона;
  • ОГРНИП.
Транспортное средство

  • тип транспортного средства;
  • марка и модель;
  • госномер;
  • дата, время и результат проведения предрейсового или предсменного контроля техсостояния;
  • дата и время выпуска транспортного средства на линию и его возвращения;
  • показания одометра
Водитель (водители)

  • ФИО;
  • дата, время, результат проведения предрейсового и послерейсового медосмотра
Вид перевозки

 1) Коммерческие перевозки:

  • регулярная перевозка пассажиров и багажа;
  • перевозка грузов;
  • перевозка пассажиров и багажа по заказу;
  • перевозка пассажиров и багажа легковым такси;
  • организованная перевозка групп детей автобусами.
2) Перевозки для собственных нужд.

3) Передвижение и работа специальных транспортных средств.

Вид сообщения

  • городское;
  • пригородное;
  • междугородное.
В новых правилах сказано, что по договору аренды с экипажем путевой лист должен будет заполнять арендодатель.

Журнал регистрации, который надо вести по действующим правилам (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368), отменяют. В новых правилах про него ничего не сказано.

 

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