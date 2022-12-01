Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале

Принят приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. Документ заработает с 1 марта 2023 года.

В документе прописан состав реквизитов, которые должны быть в путевом листе.

Смотрите в нашей таблице, что это за сведения и какую информацию они должны включать

Сведения Что включают Срок действия путевого листа дата начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован Лицо, оформившее путевой лист 1) Для юрлица: полное наименование;

адрес;

номер телефона;

ОГРН. 2) Для ИП: ФИО;

адрес;

номер телефона;

ОГРНИП. Транспортное средство тип транспортного средства;

марка и модель;

госномер;

дата, время и результат проведения предрейсового или предсменного контроля техсостояния;

дата и время выпуска транспортного средства на линию и его возвращения;

показания одометра Водитель (водители) ФИО;

дата, время, результат проведения предрейсового и послерейсового медосмотра Вид перевозки 1) Коммерческие перевозки: регулярная перевозка пассажиров и багажа;

перевозка грузов;

перевозка пассажиров и багажа по заказу;

перевозка пассажиров и багажа легковым такси;

организованная перевозка групп детей автобусами. 2) Перевозки для собственных нужд. 3) Передвижение и работа специальных транспортных средств. Вид сообщения городское;

пригородное;

междугородное.

В новых правилах сказано, что по договору аренды с экипажем путевой лист должен будет заполнять

Журнал регистрации, который надо вести по действующим правилам (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368), отменяют. В новых правилах про него ничего не сказано.