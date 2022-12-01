Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале

Принят приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. Документ заработает с 1 марта 2023 года.
В документе прописан состав реквизитов, которые должны быть в путевом листе.
Смотрите в нашей таблице, что это за сведения и какую информацию они должны включать
|Сведения
|Что включают
|
Срок действия путевого листа
-
дата начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован
|
Лицо, оформившее путевой лист
|
1) Для юрлица:
-
полное наименование;
-
адрес;
-
номер телефона;
-
ОГРН.
2) Для ИП:
-
ФИО;
-
адрес;
-
номер телефона;
-
ОГРНИП.
|
Транспортное средство
-
тип транспортного средства;
-
марка и модель;
-
госномер;
-
дата, время и результат проведения предрейсового или предсменного контроля техсостояния;
-
дата и время выпуска транспортного средства на линию и его возвращения;
-
показания одометра
|
Водитель (водители)
-
ФИО;
-
дата, время, результат проведения предрейсового и послерейсового медосмотра
|
Вид перевозки
|
1) Коммерческие перевозки:
2) Перевозки для собственных нужд.
-
регулярная перевозка пассажиров и багажа;
-
перевозка грузов;
-
перевозка пассажиров и багажа по заказу;
-
перевозка пассажиров и багажа легковым такси;
-
организованная перевозка групп детей автобусами.
3) Передвижение и работа специальных транспортных средств.
|
Вид сообщения
-
городское;
-
пригородное;
-
междугородное.
В новых правилах сказано, что по договору аренды с экипажем путевой лист должен будет заполнять арендодатель
.
Журнал регистрации, который надо вести по действующим правилам (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368), отменяют. В новых правилах про него ничего не сказано.