📣👂 Если работник принципиально не подписывает никакие кадровые документы, ему их надо зачитывать вслух при свидетелях

Однако работодателю следует обзавестись доказательствами того, что подписи сотрудника в кадровых документах нет по его вине.

Роструд разобрал ситуацию, когда сотрудник с первых дней работы отказался подписывать договор, потому что не согласен с названием должности. При этом он уже год работает. Но никакие документы принципиально не подписывает.

А недавно он запросил у работодателя копию трудового договора. В этом документе есть подпись директора, а подписи сотрудника нет.

Роструд пояснил, что копию договора надо выдать – таковы требования ТК.

Что касается отсутствия подписи сотрудника, то документы, которые он отказывается подписывать, ему надо зачитывать вслух при свидетелях и составлять акт об ознакомлении.

При наличии таких доказательств работодатель не будет привлечен к ответственности за неподписание работником документов, обещает Роструд.