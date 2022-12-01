При продаже двух квартир расходы по одной из них не уменьшают доход по другой для НДФЛ

Разъяснения дает Минфин в письме от 01.11.2022 № 03-04-05/106250.

Перенос расходов на приобретение одного объекта имущества в счет уменьшения доходов от продажи другого объекта имущества, не предусмотрен в НК РФ.

Допустим, вы купили квартиру № 1 за 2 млн рублей и квартиру № 2 за 5 млн рублей. Потом через год вы продали обе квартиры по 4 млн руб. за каждую. Общий доход – 8 млн рублей. Но расход будет не 7 млн (5 + 2), а 6 млн (4 + 2).

Потому что по квартире № 2 расход не может быть больше дохода. Остаток («неиспользованный расход») нельзя направить на уменьшение дохода от квартиры № 1.