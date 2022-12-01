- За несдачу уведомлений по ЕНП будут штрафовать. Но в 2023 году вместо них можно применять платежки
- Поздно сданное уведомление по ЕНП не приведет к недоимке
- Негодную продукцию можно списать и включить в расходы
- В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря
- Если работник принципиально не подписывает никакие кадровые документы, ему их надо зачитывать вслух при свидетелях
- Водитель и экспедитор – это две разных должности, которые может совмещать один человек
Главные новости 1 декабря одной строкой
Прочтете за одну минуту и не упустите ничего важного.