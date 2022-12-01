Главные новости 1 декабря одной строкой

Обзор налоговых новостей

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Права потребителей

Фермы скоро начнут принимать туристов. Готовы требования к санитарным объектам

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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