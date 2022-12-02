Статистическая отчетность

Старый работодатель не считает сотрудника для формы № П-4 при его временном переводе к новому работодателю

В этом году действуют временные трудовые правила, по которым работники, отправленные в простой, могут найти себе новую работу, не увольняясь со старой. В статотчете П-4 таких сотрудников учитывает новый работодатель.

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Старый работодатель в свой отчет таких сотрудников не включает.

Ранее Минтруд давал другое разъяснение в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208. В нем даны ответы на многие вопросы по новым трудовым правилам, предполагающим приостановление трудового договора по постановлению Правительства № 511 от 30.03.2022.

Про форму № П-4 сказано, что работник учитывается в численности у обоих работодателей.

Но вышло новое письмо от 27.10.2022 № 14-1/10/В-14878, которое вносит поправки в предыдущее.

По нему работник, временно переведенный на работу к другому работодателю, не может быть учтен у обоих работодателей.

Он отражается в списочной и среднесписочной численности работодателя, принявшего его на временную работу и начисляющего ему зарплату.

Кстати, действие постановления № 511 продлили на 2023 год и вписали туда правила по мобилизованным.

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