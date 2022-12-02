🍲 Бесплатное питание для работников-вахтовиков облагается НДС, НДФЛ и страховыми взносами

Кроме того, стоимость еды облагается страховыми взносами.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2022 № 03-15-06/103218.

Так как бесплатное питание не прописано в нормах ТК, а является инициативой работодателя, то освобождения от НДС нет. Надо начислять.

Для НДФЛ это доход в натуральной форме.

Что касается налога на прибыль, то расходы можно учесть только если оплата питания входит в систему оплаты труда.

Оснований для освобождения от страховых взносов нет, потому что оплата питания не является обязанностью по ТК РФ.

Есть такой документ: Основные положения о вахтовом методе организации работ, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82. В нем прописано, что проживающие в вахтовых поселках обеспечиваются ежедневным трехразовым горячим общественным питанием.

Но не сказано, что питание должно быть бесплатным. А раз это не обязательно, то с оплаты питания на добровольной основе работодатель должен платить страховые взносы.