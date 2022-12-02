Работа в отпуске по уходу за ребенком входит в стаж для отпуска

Разъяснения дал Роструд.

Все дни работы на условиях неполного рабочего времени во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком включаются в стаж, дающий право на отпуск.

По статье 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Но оформить основной отпуск, работая во время отпуска по уходу за ребенком, не получится.

Совмещать сразу два отпуска нельзя. Надо выйти из отпуска по уходу и после этого уйти в ежегодный отпуск.

Об этом сообщал Минтруд в письме от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519 со ссылкой на Постановлении Верховного суда от 28.01.2014 № 1.