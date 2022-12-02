В общепите переизбыток рабочей силы. Соискатели хотят быть официантами

В 2022 году стало на 47% больше соискателей на позиции официантов, поваров, барменов и бариста. Это рекорд для сферы общественного питания. Там хотят работать почти 269 тысяч человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования HeadHunter и сети кофеен Coffee Like.

За 2022 год вакансий от кафе и ресторанов стало больше только на 4%, это 166,6 тысяч предложений. Работодатели не готовы нанимать новых сотрудников из-за небольшого числа посетителей в кризисное время.

К концу осени вакансий стало на 30% меньше, чем летом, тогда как получить работу хотят 127 тысяч соискателей.

Исследователи полагают, что это связано с уходом из страны международных компаний. Например, 70 ресторанов быстрого питания KFC приостановили обслуживание с марта 2022 года. Организации, которые пришли на смену западным, зачатую не предоставляют сотрудникам тех же условий.

«Наплыв ищущих работу на рынке общепита начался летом, когда ряд зарубежных сетей решили окончательно уйти с российского рынка», – сообщает Анастасия Альтергот, HR-директор Coffee Like.

Цены на товары и услуги заметно выросли, и соискатели хотят получать высокую зарплату, даже несмотря на конкуренцию.