Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях

В первом обзоре – ошибки, выявленные в ходе контрольных мероприятий в финансово‑бюджетной сфере в субъектах РФ. Во втором – ошибки, которые совершили ГРБС и ПБС федерального бюджета. Обзоры найдете здесь.

Теперь обратите внимание на два новых нарушения:

Непредоставление, предоставление не в полном объеме или несвоевременное предоставление доступа к информационным системам или к их данным, владельцем или оператором которых являются объекты контроля, иные органы, организации.

Непредоставление или предоставление не в полном объеме информации, документов или материалов, необходимых для рассмотрения дела об административном нарушении, по мотивированному запросу в письменной форме должностного лица органа государственного (муниципального) контроля, которое ведет производство по делу об административном нарушении. За такое нарушение должностное лицо могут оштрафовать на 2-3 тыс. руб. Штрафы грозят и учреждению.

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