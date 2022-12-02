Бюджетный учет

Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях

В октябре Федеральное казначейство опубликовало два обзора недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в первом полугодии 2022 года.

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В первом обзоре – ошибки, выявленные в ходе контрольных мероприятий в финансово‑бюджетной сфере в субъектах РФ. Во втором – ошибки, которые совершили ГРБС и ПБС федерального бюджета. Обзоры найдете здесь.

Теперь обратите внимание на два новых нарушения:

  • Непредоставление, предоставление не в полном объеме или несвоевременное предоставление доступа к информационным системам или к их данным, владельцем или оператором которых являются объекты контроля, иные органы, организации.
  • Непредоставление или предоставление не в полном объеме информации, документов или материалов, необходимых для рассмотрения дела об административном нарушении, по мотивированному запросу в письменной форме должностного лица органа государственного (муниципального) контроля, которое ведет производство по делу об административном нарушении. За такое нарушение должностное лицо могут оштрафовать на 2-3 тыс. руб. Штрафы грозят и учреждению.

Чтобы не совершать ошибок, заранее проконсультируйтесь с экспертами. В Клерк.Консультации берутся за любые сложности.

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Бюджетный учет

Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях

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