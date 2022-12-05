Отпуска

Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы

За особый характер работы будут давать минимум 7 календарных дней дополнительного отпуска. Такой отпуск предусмотрен статьей 118 ТК РФ.

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По этой статье категории работников и продолжительность отпуска определяет правительство.

Опубликован проект постановления.

Кому положен дополнительный отпуск за особый характер работы:

  • работники, выполняющие работу в условиях дефицита времени, при котором невозможно остановить или замедлить выполнение производственного процесса повышенной опасности;
  • работники, принимающие непосредственное участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • работники, выполняющие работу в условиях неблагоприятной экологической обстановки.

Должности работников-бюджетников, которым положен допотпуск утвердят федеральные, региональные или местные власти.

У коммерческих работодателей это будет прописано в колдоговоре, ЛНА, трудовых договорах.

Новый перечень заработает с 1 марта 2023 года и будет применяться до 1 марта 2029 года.

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