Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы

По этой статье категории работников и продолжительность отпуска определяет правительство.
Опубликован проект постановления.
Кому положен дополнительный отпуск за особый характер работы:
- работники, выполняющие работу в условиях дефицита времени, при котором невозможно остановить или замедлить выполнение производственного процесса повышенной опасности;
- работники, принимающие непосредственное участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- работники, выполняющие работу в условиях неблагоприятной экологической обстановки.
Должности работников-бюджетников, которым положен допотпуск утвердят федеральные, региональные или местные власти.
У коммерческих работодателей это будет прописано в колдоговоре, ЛНА, трудовых договорах.
Новый перечень заработает с 1 марта 2023 года и будет применяться до 1 марта 2029 года.