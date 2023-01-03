Минфин отверг предложение отменить НДФЛ с зарплаты

Предложение по отмене НДФЛ с зарплаты поступило в Минфин, но там его не поддержали (письмо от 21.10.2022 № 03-04-05/102093).

Невыгодно, но хоть не очередное изменение. Правила уплаты всех налогов и так поменяли. Читайте в нашем бесплатном разборе, как действовать при едином налоговом платеже.

С налоговых резидентов РФ НДФЛ удерживают по ставке 13% и 15%.

Действующая система налогообложения по НДФЛ ориентирована на снижение налогового бремени за счет применения стандартных, социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, каждый из которых направлен на поддержку определенной категории граждан, пояснил Минфин.

Если отменить НДФЛ с зарплаты, снизятся доходы бюджета, за счет которых финансируют, в том числе, социалку. Это повысит уровень социальной напряженности. Поэтому такое предложение Минфин не поддерживает.