НДФЛ

Минфин отверг предложение отменить НДФЛ с зарплаты

Заработная плата является доходом налогоплательщика, подлежащим обложению НДФЛ. Менять эту норму не собираются.

Версия для печати

Предложение по отмене НДФЛ с зарплаты поступило в Минфин, но там его не поддержали (письмо от 21.10.2022 № 03-04-05/102093).

Невыгодно, но хоть не очередное изменение. Правила уплаты всех налогов и так поменяли. Читайте в нашем бесплатном разборе, как действовать при едином налоговом платеже

С налоговых резидентов РФ НДФЛ удерживают по ставке 13% и 15%.

Действующая система налогообложения по НДФЛ ориентирована на снижение налогового бремени за счет применения стандартных, социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, каждый из которых направлен на поддержку определенной категории граждан, пояснил Минфин.

Если отменить НДФЛ с зарплаты, снизятся доходы бюджета, за счет которых финансируют, в том числе, социалку. Это повысит уровень социальной напряженности. Поэтому такое предложение Минфин не поддерживает.

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
Версия для печати

Как ООО поменять юридический адрес в 2023 году

Процесс смены юридического адреса прямо зависит от того, прописан он в уставе общества или нет. А также от того, меняет компания только адрес, или вообще место нахождения. В статье расскажем, как поступать в каждой из ситуаций.

Как ООО поменять юридический адрес в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Малый и средний бизнес

Компаний МСП за год стало на 2% больше. А работников, что в них служат, на 4%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году увеличилось на 2% год к году. По состоянию на 10 декабря было зарегистрировано 5,97 млн компаний. Количество сотрудников этих компаний за год увеличилось на 4%, до 15,2 млн работников.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 сентября 2023 года эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, который ведется в России в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности.

Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ценные бумаги

Заблокированные бумаги — давайдосвидания?

Создал поручения на перевод заблокированных ценных бумаг из Альфы в ФФ (Цифру). По крайней мере, тех, что было можно. У меня это американские акции и фонды Finex. Да, те самые многострадальные PayPal и G1, купленные год назад. И которые в минусах на 50%+. Каждую бумагу с каждого счета, в т.ч. ИИС, по отдельности. Повезло, что их немного.

Читать еще