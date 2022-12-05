Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.
«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру „Яндекса“, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», – написал Алексей Кудрин в своем телеграм-канале.
30 ноября 2022 года Совет Федерации принял отставку Кудрина. Ранее «Forbes» сообщал о том, что за помощь в разделении российских и зарубежных активов «Яндекса» Алексею Кудрину предложили 5% компании. Стоимость этой доли составляет 325 млн долларов.