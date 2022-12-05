Обзор финансовой стабильности: кто больше всех пострадал от санкций

Центробанк опубликовал обзор финансовой стабильности, где сообщил, что из-за санкций больше всего пострадали сферы автомобилестроения, авиаперевозок и коммерческой недвижимости.

Количество авиаперевозок с февраля 2022 года сократилось на 20%. Самолеты из российского реестра не могут летать в «недружественные» страны. Кроме того, гражданская авиация столкнулась с дефицитом лайнеров: зарубежные компании приостановили договоры лизинга, часть самолетов арестовали, запретили техобслуживание и страхование судов. Иностранных самолетов в парке отечественных авиакомпаний больше 80%, они перевозят 97% пассажиров.

Автопроизводителям сложнее найти запчасти для иномарок: заводы Volkswagen, Peugeot, Skoda, Opel, Volvo, Mitsubishi остановили работу. В мае 2022 года выпустили всего 3,7 тыс. автомобилей, что в 30 раз меньше, чем годом ранее. За 3 квартала спад в отрасли составил 43,3%. Проблема не только с предложением, но и со спросом. За 10 месяцев 2022 года купили только 518 тыс. новых легковых автомобилей (на 59,4% меньше, чем в прошлом году). При этом цены выросли: отечественные автомобили стали дороже на 30,7%, иностранные – на 44%.

Самая сложная ситуация в торговой недвижимости: арендаторы-иностранные компании приостановили деятельность и отказались от помещений. За 9 месяцев 2022 года свободных помещений стало на 12,8% больше.

«Более активно высвобождались площади качественных бизнес-центров в ключевых деловых районах, которые традиционно занимали иностранные компании», – отмечает ЦБ.

Из-за закрытия магазинов покупатели стали реже ходить в торговые центры, посещаемость упала на 30% по сравнению с 2021 годом.

Инвесторы теряют интерес к коммерческой недвижимости, девелоперы решили приостановить проекты до улучшения ситуации на рынке.