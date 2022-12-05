Экономика России

Обзор финансовой стабильности: кто больше всех пострадал от санкций

Стало сложно обслуживать самолеты, автомобили и сдавать в аренду коммерческие помещения. Цены растут, а спрос и предложение падают.

Версия для печати

Центробанк опубликовал обзор финансовой стабильности, где сообщил, что из-за санкций больше всего пострадали сферы автомобилестроения, авиаперевозок и коммерческой недвижимости.

Количество авиаперевозок с февраля 2022 года сократилось на 20%. Самолеты из российского реестра не могут летать в «недружественные» страны. Кроме того, гражданская авиация столкнулась с дефицитом лайнеров: зарубежные компании приостановили договоры лизинга, часть самолетов арестовали, запретили техобслуживание и страхование судов. Иностранных самолетов в парке отечественных авиакомпаний больше 80%, они перевозят 97% пассажиров.

Автопроизводителям сложнее найти запчасти для иномарок: заводы Volkswagen, Peugeot, Skoda, Opel, Volvo, Mitsubishi остановили работу. В мае 2022 года выпустили всего 3,7 тыс. автомобилей, что в 30 раз меньше, чем годом ранее. За 3 квартала спад в отрасли составил 43,3%. Проблема не только с предложением, но и со спросом. За 10 месяцев 2022 года купили только 518 тыс. новых легковых автомобилей (на 59,4% меньше, чем в прошлом году). При этом цены выросли: отечественные автомобили стали дороже на 30,7%, иностранные – на 44%.

Самая сложная ситуация в торговой недвижимости: арендаторы-иностранные компании приостановили деятельность и отказались от помещений. За 9 месяцев 2022 года свободных помещений стало на 12,8% больше.

«Более активно высвобождались площади качественных бизнес-центров в ключевых деловых районах, которые традиционно занимали иностранные компании», – отмечает ЦБ.

Из-за закрытия магазинов покупатели стали реже ходить в торговые центры, посещаемость упала на 30% по сравнению с 2021 годом.

Инвесторы теряют интерес к коммерческой недвижимости, девелоперы решили приостановить проекты до улучшения ситуации на рынке.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадры

Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

Коммерческим предприятиям разрешили вопрос дистанционки решать самостоятельно. Пушилин призвал компании перестроить работу, чтобы создать для сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пользователи интернета

Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

Сложности в практике применения ФСБУ
Самозанятые

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно
Читать еще