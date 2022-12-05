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Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

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Бизнесмен и создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube, пишет «Коммерсант».

Пригожин также считает нужным рассмотреть вопрос о признании нежелательной в России деятельности Google LLC. По его мнению, компания «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства». А в к YouTube «должны быть приняты самые жесткие меры».

Напомним, что на прошлой неделе бизнесмен обвинил крупные предприятия приграничных территорий в том, что те не отпускают работников на военную подготовку.

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