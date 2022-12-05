В Казани появился первый офис исламского банкинга

Сбербанк открыл первый в стране офис, работающий по принципам исламского банкинга, сообщает «РБК».

В Казани офис исламского банкинга будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. Им предложат особые банковские продукты: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты. Также будут доступны банковские гарантии, открытие платежных и текущих счетов, расчетно-кассовое обслуживание и торговое финансирование.

Концепция исламского банкинга предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также нельзя инвестировать в производство табака и алкоголя, в переработку некоторых видов мяса.

Физические и юридические лица могут получить денежные займы без выплаты процентов.

В 2018 году Сбербанк планировал открыть «исламские окна» в регионах с мусульманским населением (Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ). Летом 2022 года предложение о легализации исламского банкинга обсуждали в Госдуме. Минфин недавно поддержал законопроект.