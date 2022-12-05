Увольнение

Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон

За мобилизованными госслужащими охраняются и социальные гарантии, к примеру социально-бытовое и медицинское обеспечение, санатоорно-курортное лечение служащего и членов его семьи.

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Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон
Иллюстрация: Ron Lach/pexels

Президент также подписал Федеральный закон от 05.12.2022 № 472-ФЗо приостановке государственной службы на время военной службы по мобилизации.

Госслужбу приостановят после:

  • заключения сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы;
  • заключения контракта на выполнение задач военной операции на Украине в качестве добровольца;
  • призыва по мобилизации.

За работником сохранят прежнюю должность до окончания военной службы.

Не допускается расторжение контракта по инициативе нанимателя, за исключением расторжения контракта в связи с упразднением госоргана или из-за истечения срока действия контракта.

Нанимателя о своем выходе госслужащий должен предупредить хотя бы за три рабочих дня.

На период военной службы, связанные с государственной службой ограничения не действуют, зарплату тоже выплачивать не будут.

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