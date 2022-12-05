Президент также подписал Федеральный закон от 05.12.2022 № 472-ФЗо приостановке государственной службы на время военной службы по мобилизации.

Госслужбу приостановят после:

заключения сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы;

заключения контракта на выполнение задач военной операции на Украине в качестве добровольца;

призыва по мобилизации.

За работником сохранят прежнюю должность до окончания военной службы.

Не допускается расторжение контракта по инициативе нанимателя, за исключением расторжения контракта в связи с упразднением госоргана или из-за истечения срока действия контракта.

Нанимателя о своем выходе госслужащий должен предупредить хотя бы за три рабочих дня.

На период военной службы, связанные с государственной службой ограничения не действуют, зарплату тоже выплачивать не будут.