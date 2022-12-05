Накопительную пенсию заморозили до 2025 года

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 05.12.2022 № 472-ФЗ продлевающий заморозку накопительной части пенсии. Бизнес не будет платить взносы на накопительную пенсию до конца 2025 года. Все взносы идут и будут идти на страховую пенсию.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года.

Пенсия при этом меньше не будет. Просто на накопительную часть ничего не идет, все идет на страховую.

Но страховая пенсия не наследуется, если человек не дожил до пенсии, в отличие от накопительной.

О том, как в 2023 году вашу зарплату будут пересчитывать в пенсионные баллы, читайте следом.

Про новый показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году мы тоже рассказывали.