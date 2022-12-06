На Госуслугах можно проголосовать за меры поддержки рождаемости

На портале госуслуг появился опрос, посвященный мерам поддержки семей с детьми, узнал РБК.

Людям предложили высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных изменениях в этой сфере.

К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

Результаты исследования будут учитывать в социальной политике.

Опрос проходит в 85 регионах России. И продлится до 1 февраля 2023 года, сообщили в Минцифры.

Среди предложенных мер поддержки:

Увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей;

Гибкий отпуск по уходу за ребенком с возможностью брать его частями до достижения ребенком семи лет;

Гарантированный отпуск для отцов в течение месяца после появления новорожденного;

Право родителя перейти на удаленку до достижения ребенком возраста полутора лет;

Право на государственное «комфортное» арендное жилье с льготной оплатой;

Помощь социальной няни в присмотре и уходе за детьми;

Продление времени работы детских садов до завершения рабочего дня родителей и за доступные группы продленного дня в школах для детей до десяти лет;

Компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в вузах.

Участникам опроса также предстоит рассказать, сколько детей они хотели бы иметь, если бы не было «материальных, медицинских и иных ограничений», что мешает планировать ребенка прямо сейчас, какие ценности для них являются наиболее важными, а кроме того, считают ли они себя верующими людьми.