Стало известно, как налоговики считают среднюю зарплату IT-компаний для аккредитации

Разъяснение дает ФНС в письме от 28.11.2022 № ЗГ-3-11/13312@.

Алгоритм расчета средней зарплаты описан в пп. «б» п. 4 и п. 5 положения о госаккредитации, утвержденного постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Смотрят зарплату в разделе 3 РСВ за последний квартал.

Определяют общую сумму выплат за каждый месяц квартала, уменьшенную на базу по договорам ГПХ (сумма строк 140 за вычетом сумм строк 160)

Потом определяют количество физлиц за каждый месяц (количество уникальных СНИЛС), которым эти выплаты начислялись по трудовым договорам (разница строк 140 и 160 больше нуля).

Затем общую сумму выплат делят на количество людей, и так по каждому месяцу. Потом складывают результаты за все 3 месяца и делят на число месяцев, в которых выплаты были больше нуля (от 1 до 3).

Если в разделе 3 РСВ разница строк 140 и 160 равна нулю за все 3 месяца (нет начислений по трудовым договорам), то среднемесячный размер выплат составляет 0 руб.

Таким образом, работа на полной или неполной ставке, не влияет на расчет среднемесячной зарплаты, поясняет ФНС.