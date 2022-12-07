Маркетплейсы

Wildberries заставляет предпринимателей платить за воздух

Маркетплейс выставил продавцу штраф за воздух в постельном белье.

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Об этом в телеграм-канале сообщил Иван Колыхалов – директор компании, которая занимается организацией продаж на маркетплейсах.

«Коллеги, кто занимается одеждой, постельным бельем и всем, что вакуумируется перед сдачей на ВБ, стоит внимательно посмотреть прямо сейчас в финансовый отчет за неделю», – написал Иван Колыхалов.

Он заметил, что Wildberries начал штрафовать продавцов за неправильные габариты. Дело в том, что при вскрытии товара на ПВЗ вакуум уходит, пакет наполняется воздухом, размеры становятся больше. Этот товар могут вернуть на склад, где окажется, что его габариты были занижены.

Маркетплейс может начислить штраф: по 10 тыс. рублей за единицу товара.

В чатах Wildberries эта проблема уже обсуждается, но сам маркетплейс пока что не комментирует ситуацию.

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