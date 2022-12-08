Импортную мебель, фанеру и упаковку могут запретить

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предлагает ввести запретительные таможенные пошлины на импорт лесобумажной продукции, сообщает «RG.RU».

Генеральный директор Ассоциации Тимур Иртуганов заявил, что в России наблюдается падение производства в сфере лесной промышленности. На 50% упали цены на фанеру, объемы производства откатились к показателям 2010 года.

Деревообрабатывающие предприятия стали на 13% меньше заготавливать древесины: нет спроса. В Ассоциации считают, что если отрасли не отказать поддержку, то производство остановится и сотрудники потеряют рабочие места.

Ассоциация также просит продлить на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов, начисленных за октябрь-декабрь 2022 года. А также помочь градообразующим предприятиям поставлять лесобумажную продукцию в новые территории России.

Письмо с предложениями ввести запрет на импорт отдельных видов мебели, фанеры, МДФ, бумаги и упаковки отправили председателю Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Юрию Воробьеву.