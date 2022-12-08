Законопроекты

Депутаты внесли поправки в новый закон о такси

Уберут ограничения для работы водителей, определят понятие «агрегатор такси» и допустят самозанятых к отрасли.

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Депутаты и сенаторы предложили пакет поправок ко второму чтению законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», сообщают «Ведомости».

Минтранс и представители бизнеса (РСПП, «Опоры России», «Деловой России») собираются убрать ограничения для работы водителей легкового такси. Первая версия законопроекта предполагала, что водители должны проходить аттестацию на знание всего города: как проехать к достопримечательностям, медицинским и образовательным организациям, спортивным объектам и т.д. Ко второму чтению это отменят. Уберут и запрет управлять такси, если есть три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

Авторы поправок предлагают пропорционально разделить ответственность за ДТП между перевозчиками и агрегаторам сервисов такси. Для обеспечения безопасности и перевозки инвалидов, многодетных семей планируют оказать господдержку. Также в новом законе пропишут понятие «агрегатор такси» и допустят самозанятых к отрасли.

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