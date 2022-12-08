📗 Кадровый учет с нуля можно освоить всего за два месяца

Кадровик – самая стабильная должность в компании: оформлять прием и увольнение, отпуска, разбираться с зарплатой – это то, что всегда будет нужно компаниям.

Вы можете освоить учет с нуля, чтобы получить профессию или повысить квалификацию и претендовать на зарплату выше.

Объявляем старт нового потока на курс «Бухгалтер по кадровому учету для организаций и ИП: с нуля до профи».

Это курс профпереподготовки: 256 академ.часов нужно посвятить учебе.

Если учиться полный день, программу можно освоить за месяц, 4 часа – за два. При этом вас никто не торопит, готовьтесь к итоговой аттестации столько, сколько требуется. И нам, и вам важно, чтобы после теста, вы получили Диплом о профессиональной переподготовке.

Штрафы за нарушения ТК и по зарплате – одни из самых серьезных. Работодателю нужно быть уверенным, что кадровик знает все законы и тенденции проверок. На нашем курсе обучитесь всем тонкостям.

Курс основан на практическом материале: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями. Формат подачи – без воды, понятным языком. Наша цель – не просто дать теорию, а научить вас работать в компании с текущими практическими задачами.

Потому что вчера релокация, а завтра – восстановление на работу демобилизованных. Вызовы будут каждый раз новые, а профессию не отнять.