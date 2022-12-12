НДФЛ

Исключительные права на РИД освободят от НДФЛ и налога на прибыль

Расширят перечень доходов физлиц, необлагаемых НДФЛ. В статью 217 НК добавляют 2 новых пункта. Речь идет об исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности (РИД).

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Проект с такой нормой размещен на федеральном портале.

РИД – это произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Исключительные права на РИД, созданные в ходе реализации государственного или муниципального контракта не будут облагаться НДФЛ, если они переданы безвозмездно:

  • госзаказчиком;
  • исполнителем госконтракта;
  • работодателем-автором РИД.

Кроме того, исключительные права на РИД, переданные компании госзаказчиком, освободят от налога на прибыль.

Дело в том, что с 2022 года по нормам ГК в ряде случаев предусмотрена безвозмездная передача исключительных прав на РИД или безвозмездное предоставление права использования РИД авторами РИД или исполнителям по госконктрактам.

Но физлица должны платить за это НДФЛ, а юрлица – налог на прибыль.

Эту налоговую проблему уберут.

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