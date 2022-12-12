Исключительные права на РИД освободят от НДФЛ и налога на прибыль

Проект с такой нормой размещен на федеральном портале.

РИД – это произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Исключительные права на РИД, созданные в ходе реализации государственного или муниципального контракта не будут облагаться НДФЛ, если они переданы безвозмездно: госзаказчиком;

исполнителем госконтракта;

работодателем-автором РИД.

Кроме того, исключительные права на РИД, переданные компании госзаказчиком, освободят от налога на прибыль.

Дело в том, что с 2022 года по нормам ГК в ряде случаев предусмотрена безвозмездная передача исключительных прав на РИД или безвозмездное предоставление права использования РИД авторами РИД или исполнителям по госконктрактам.

Но физлица должны платить за это НДФЛ, а юрлица – налог на прибыль.

Эту налоговую проблему уберут.