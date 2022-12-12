Маркетинг

Сервис «SMS-таргетинг» будет работать с малым и крупным бизнесом

Теперь можно будет отправлять SMS-рассылки посетителям сайта, которые не оставляли номер телефона.

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Компания Roistat запустила сервис «SMS-таргетинг», который будет сотрудничать с малым и крупным бизнесом. Об этом сообщает «VC.RU».

Рекламодатель в личном кабинете может создать рекламную кампанию, указать нужные домены и даты посещений, а также бюджет и время отправки сообщений. «SMS-таргетинг» отправляет данные операторам связи, а те составляют список получателей, даже если посетители не оставляли на сайте номер телефона.

Заказать рассылку сообщений можно не только для посетителей своих ресурсов, но для клиентов конкурентов или поставщиков похожих товаров и услуг.

Для этого Roistat предлагает бизнесу более 1000 готовых SMS-шаблонов для разных отраслей.

Клиенты мобильных операторов, которые не давали согласия на маркетинговые рассылки, получать сообщения не будут.

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