Разработчики электроники попросили скрыть свои отчеты

Консорциум «Вычислительная техника» написал законопроект, в котором предложил включить финансовую отчетность производителей и разработчиков электроники в перечень контрсанкционной информации. Об этом пишет «ТАСС».

Документ уже отправили в экспертный совет по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности Госдумы.

Российские производители вычислительной техники считают, что открытая отчетность может стать основанием для введения санкций против их компаний. Вся информация будет закрыта для платных интернет-сервисов, таких как rusprofile.ru, sbis.ru и других.

Консорциум также предлагает до 1 января 2025 года закрыть данные о госзакупках электронных компаний на сайте zakupki.gov.ru. Доступ будет только у участников закупки и органов власти.

Консорциум «Вычислительная техника» работает при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В объединение входят разработчик компьютеров «Аквариус», производитель процессоров «Байкал электроникс», производитель IT-оборудования Yadro, производитель компьютеров iRU и другие.