НДФЛ

🎓 Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ

Гранты (безвозмездная помощь) для поддержки науки не облагаются НДФЛ (п. 6 ст. 217 НК). Но когда деньги доходят до конкретных членов научного коллектива, они уже становятся облагаемыми.

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Разъяснение по поводу гранта дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111434.

Заключено трехстороннее соглашение между:

  • Российским научным фондом;
  • ФГБОУ высшего образования;
  • руководителем научного коллектива.

Фонд включен в перечень организаций, гранты от которых не облагаются НДФЛ (постановление правительства от 15.07.2009 № 602).

Таким образом доход руководителя проекта от гранта не облагается НДФЛ.

Но руководитель поручает вузу выплачивать за счет гранта вознаграждение всем членам научного коллектива.

И вот эти выплаты ученым уже облагаются НДФЛ, считает Минфин.

Потому что для этих ученых выплаты уже не рассматриваются как грант, предоставленный фондом.

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