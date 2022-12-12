🎓 Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ

Разъяснение по поводу гранта дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111434.
Заключено трехстороннее соглашение между:
- Российским научным фондом;
- ФГБОУ высшего образования;
- руководителем научного коллектива.
Фонд включен в перечень организаций, гранты от которых не облагаются НДФЛ (постановление правительства от 15.07.2009 № 602).
Таким образом доход руководителя проекта от гранта не облагается НДФЛ.
Но руководитель поручает вузу выплачивать за счет гранта вознаграждение всем членам научного коллектива.
И вот эти выплаты ученым уже облагаются НДФЛ, считает Минфин.
Потому что для этих ученых выплаты уже не рассматриваются как грант, предоставленный фондом.