НДФЛ

Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

Квартиру, полученную по наследству, можно продать без декларации 3-НДФЛ и без налога через 3 года владения. Срок начинает идти со дня открытия наследства.

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Если прошло менее 3 лет, будет база по НДФЛ. Ее можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или на сумму фактических расходов на эту квартиру, которые понес наследодатель.

Что касается налога на наследство, то его не будет.

По пункту 18 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, получаемые от физлиц в порядке наследования. Исключение – вознаграждения, выплачиваемого наследникам:

  • авторов произведений науки, литературы, искусства;
  • патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-04-09/108843.

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