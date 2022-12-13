Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

Если прошло менее 3 лет, будет база по НДФЛ. Ее можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или на сумму фактических расходов на эту квартиру, которые понес наследодатель.

Что касается налога на наследство, то его не будет.

По пункту 18 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, получаемые от физлиц в порядке наследования. Исключение – вознаграждения, выплачиваемого наследникам:

авторов произведений науки, литературы, искусства;

патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-04-09/108843.