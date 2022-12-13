Страховые взносы

Управляющие компании игнорируют письма Минфина и не начисляют взносы на выплаты старшим по дому

Многочисленные разъяснения Минфина гласят: вознаграждение председателю совета МКД за счет сборов с жильцов облагается страховыми взносами. Платить взносы должна УК за счет денег, собранных с жителей дома.

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Более того, с недавних пор Минфин заявляет, что старший по дому – это наемный работник. Его работодатель – это совокупность собственников квартир, а страхователь – управляющая компания. То есть, нанимает на работу его некий работодатель, представляющий из себя группу физических лиц, а платит взносы за него совсем другое лицо.

Люди интересуются, как все это выглядит на практике – какой договор заключать. Обсуждение этого вопроса, в частности, идет на нашем форуме.

Своим опытом поделился представитель УК:

– При выплате вознаграждения председателю совета дома мы считаем, что это действия по договору поручения от жителей, т.е. это не выручка, а посредническая деятельность.

Собираем деньги по квитанции, удерживаем свою комиссию, затем 13% НДФЛ с вознаграждения.

Но соцвзносы не начисляем и не уплачиваем, т.к. считаем, что председатель никаких услуг нам не оказывает.

Вместе с тем наш читатель высказал обеспокоенность по поводу пугающих своей несуразицей писем Минфина на эту тему.

Добавим, что Минфин даже разработал поправки в НК, четко прописав, что выплаты старшим по дому облагаются взносами.

Между тем, в «Единой России» обещали разработать проект, по которому выплаты старшим будут освобождены от НДФЛ и взносов.

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Страховые взносы

Управляющие компании игнорируют письма Минфина и не начисляют взносы на выплаты старшим по дому

Многочисленные разъяснения Минфина гласят: вознаграждение председателю совета МКД за счет сборов с жильцов облагается страховыми взносами. Платить взносы должна УК за счет денег, собранных с жителей дома.

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