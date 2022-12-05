👆👇 Выплаты старшим по дому предложили освободить от НДФЛ и взносов. Реакция Минфина пока неизвестна

Его внесут в Госдуму до конца года, рассказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроектом уточняется природа вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности.

Пенсионеры-активисты, которые пекутся о коммунальных благах всех жильцов дома, в котором они живут, сейчас лишены индексации пенсии из-за того небольшого вознаграждения, которое они получают, пишут «Известия». Их считают работающими.

Эксперты отмечают, что это не работа в прямом смысле слова: трудовой договор с членами советов МКД не подписывается, у них нет ни отпусков, ни больничных.

Отметим, что у Минфина по поводу налогов с выплат старшим по дому абсолютно противоположное мнение. Там настаивают, что взносы и НДФЛ должны быть, а отношения между жильцам и активистами – трудовые.

Чтобы раз и навсегда прекратить дискуссии на эту тему, в Минфине подготовили проект поправок в НК РФ.

В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами.

Эту норму из проекта Минфина критикуют. Люди пишут, что выплаты старшим по дому возможны в силу жилищного законодательства и не обусловлены заключением трудового договора или гражданско-правового договора. Но пока Минфин категоричен. Критику он отверг, предложение отклонил.

Что касается нового предложения «Единой России», то Минфин сообщил, что им пока эта инициатива не поступала.