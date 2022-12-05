Страховые взносы

👆👇 Выплаты старшим по дому предложили освободить от НДФЛ и взносов. Реакция Минфина пока неизвестна

Сейчас жильцам многоквартирных домов приходится скидываться не только на зарплату старшему по дому, но и на налоги. Налоги могут отменить. Такой законопроект готовят в «Единой России». Он идет вразрез с устоявшейся позицией Минфина.

Версия для печати

Его внесут в Госдуму до конца года, рассказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроектом уточняется природа вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности.

Пенсионеры-активисты, которые пекутся о коммунальных благах всех жильцов дома, в котором они живут, сейчас лишены индексации пенсии из-за того небольшого вознаграждения, которое они получают, пишут «Известия». Их считают работающими.

Эксперты отмечают, что это не работа в прямом смысле слова: трудовой договор с членами советов МКД не подписывается, у них нет ни отпусков, ни больничных.

Отметим, что у Минфина по поводу налогов с выплат старшим по дому абсолютно противоположное мнение. Там настаивают, что взносы и НДФЛ должны быть, а отношения между жильцам и активистами – трудовые.

Чтобы раз и навсегда прекратить дискуссии на эту тему, в Минфине подготовили проект поправок в НК РФ.

В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами.

Эту норму из проекта Минфина критикуют. Люди пишут, что выплаты старшим по дому возможны в силу жилищного законодательства и не обусловлены заключением трудового договора или гражданско-правового договора. Но пока Минфин категоричен. Критику он отверг, предложение отклонил.

Что касается нового предложения «Единой России», то Минфин сообщил, что им пока эта инициатива не поступала.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Страховые взносы

👆👇 Выплаты старшим по дому предложили освободить от НДФЛ и взносов. Реакция Минфина пока неизвестна

Сейчас жильцам многоквартирных домов приходится скидываться не только на зарплату старшему по дому, но и на налоги. Налоги могут отменить. Такой законопроект готовят в «Единой России». Он идет вразрез с устоявшейся позицией Минфина.

Вебинары для бухгалтеров

📅 Смотрите сейчас в прямом эфире: как вам отчитаться в Федресурс

Некоторые компании обязаны публиковать бухгалтерскую финансовую отчетность и результаты аудита на Федресурсе дважды? Многие по ошибке этого не делают. Рассказываем, как избежать неприятностей и исправить ситуацию.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
АУСН

АУСН с 2023 года

С 01.07.2022 бизнесмены четырех регионов страны вправе применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. С 1 января 2023 года меняются некоторые правила работы на АУСН.

АУСН с 2023 года
Читать еще