Кадры

Мишустин отставит иностранцев без наших специалистов

Россия не собирается расставаться с кадрами и будет принимать меры для сохранения специалистов.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен сохранить специалистов в России, сообщает «Коммерсант». Чтобы избежать оттока кадров, глава правительства поручил проработать меры.

«Очень важная задача – сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов. Особо они такое желание не скрывают, публично заявляют. Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», – сообщил Михаил Мишустин.

В конце ноября 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что РФ покинула значимая часть IT-специалистов. Для удержания специалистов компании зачастую поднимают зарплаты сотрудникам.

Какие меры предложат по поручению Михаила Мишустина пока неизвестно.

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