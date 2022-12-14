НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-07-11/109879.

Ведомство разобрало ситуацию, когда аванс был получен еще в 2019 году по договору генподряда. Но потом у заказчика произошла реорганизация путем слияния. Правопреемник решил расторгнуть договор и попросил вернуть деньги. Сошлись на том, что проведут взаимозачет.

Минфин подтвердил, что принять на вычет авансовый НДС можно не позднее одного года с даты возврата (путем взаимозачета).

Но если заказчик ранее принимал авансовый НДС к вычету, он должен его восстановить.

Кстати, зачет аванса после отгрузки налоговики считают разрывом по НДС, если покупатель не восстановил НДС с этого аванса в том же периоде.

По мнению ФНС, авансовый счет-фактура в книге покупок поставщика должен иметь свой зеркальный аналог в книге продаж покупателя.

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

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