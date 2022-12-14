Георгиевская лента получила новый статус

Госдума рассматривает законопроект о новом статусе Георгиевской ленты. Она станет одним из символов воинской славы России, ее будут носить во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или в честь памяти российских воинов.
Изменение статуса необходимо, чтобы законодательно защитить этот символ.
Как только проект будет принят, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность.
Об этом говорится в официальном телеграм-канале Госдумы.