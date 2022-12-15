Фонд пенсионного и социального страхования получил главу

Возглавит Единый фонд пенсионного и социального страхования Сергей Чирков. Распоряжение от 14.12.2022 г. №3907-р о назначении опубликована на сайте правительства.
Там же приводится краткая биография. Сергей Чирков родился в 1978 году.
В 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук.
Трудился в различных должностях в ФСС.
В 2001 году перешел в ПФР. Здесь дослужился до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.
Напомним, что заработает Единый Фонд пенсионного и социального страхования с 1 января 2023 года.